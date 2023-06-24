Песков: режим контртеррористической операции будет отменен в ближайшее время Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в субботу, 24 июня, сообщил, что введенный ранее режим контртеррористической операции (КТО) будет снят в самое ближайшее время.

«КТО будет отменен в самое ближайшее время», - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Однако он не смог назвать более точные сроки отмены режима КТО.

«В связи с тем, что сейчас, собственно, этот процесс, связанный с нагнетанием напряженности, был развернут вспять, то будут все предпосылки для этого», - добавил Песков.

Ранее в Москве и Московской области был введен режим контртеррористической операции. Тогда пояснялось, что это делается в целях пресечения возможных терактов. В Воронежской области также было объявлено о введении режима КТО.

Недавно руководитель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас напомнил, что введенный ранее в Москве, Московской и Воронежской областях режим КТО продолжает действовать, поэтому все ограничения необходимо соблюдать.

В свою очередь, национальный антитеррористический комитет рассказал, что были отмечены случаи появления провокационных призывов к незаконным акциям, и напомнил, что за участие в них грозит ответственность.