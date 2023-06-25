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НовостиПолитика25 июня 2023 0:35

В Запорожье произошла серия взрывов

В регионе была объявлена воздушная тревога
Мария ПАВЛОВА
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Запорожье.

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Запорожье.

Фото: REUTERS

Серия взрывов прогремела в Запорожье в ночь на 25 июня 2023 года. Об этом сообщили украинские СМИ. Вначале сообщалось об одном взрыве, позже издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале сообщило о том, что взрывов было несколько.

Власти Запорожья пока не прокомментировали ситуацию и не озвучили информацию о разрушениях или жертвах.

Напомним, Запорожье находится под контролем киевских властей.

По данным карты оповещений украинского министерства цифровой трансформации, в регионе была объявлена воздушная тревога, позднее она была отменена.

Тем временем председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российская линия обороны в Запорожской области не просаживается под натиском украинской армии.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 июня 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.