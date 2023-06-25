Константинов: большинство крымчан всегда тяготели к возвращению в Россию. Фото: пресс-служба госсовета Крыма

О возвращении в Россию мечтало подавляющее большинство крымчан вне зависимости от того, на каком языке они говорили. Об этом заявил глава парламента Владимир Константинов в ответ на слова бывшего американского президента Барака Обамы.

"Я бы хотел его поправить. У нас не некоторые люди поддерживали Россию, а подавляющее большинство крымчан всегда тяготели к возвращению в Россию. И здесь вопрос не в том, русскоговорящие они или нет. Они были русскими по своему духу. Это главное", - заявил Константинов, пишет РИА Новости.

Также по его словам, на Западе с политиками происходят странные, но похожие дела. Когда они властвуют, то делают аморальные и безумные вещи, а как только уходят на пенсию, то начинают грамотно рассуждать, считает глава парламента.

Напомним, экс-президент США Барак Обама неожиданно прокомментировал ситуацию с Крымом, заявив, что многие русскоговорящие жители полуострова поддерживали идею присоединения к России в 2014 году.

Ранее Владимир Константинов говорил, что до конца 2023 года в бюджет полуострова поступит не менее 1,9 миллиарда рублей от продажи национализированного имущества украинских олигархов.