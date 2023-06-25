Кадыров: надменность и амбиции стали причиной военного мятежа Пригожина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров обращался к основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину с просьбой оставить свои амбиции в бизнесе и не смешивать их с государственными делами. Об этом политик заявил в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, люди в погоне за личными амбициями могут напрочь забыть о "привязанности и любви к Отчизне".

"Я разговаривал с Пригожиным и убеждал его не смешивать амбиции с делами государственной важности", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Также, по мнению главы Чечни, цепочка неудачных сделок, в которых принимал участие Пригожин спровоцировала заносчивость и продолжительную обиду бизнесмена. В результате данные факторы могли привести к опасности и втянуть в конфликт большое количество людей.

Кроме того, Глава Чечни обратился к бойцам ЧВК "Вагнер", призвав их обдумывать свои дальнейшие действия.

Напомним, в ночь на 24 июня 2023 года произошел вооруженный мятеж Евгения Пригожина в ЧВК "Вагнер". Сайт KP.RU писал подробно о происходящем.