Dior отказался заключать контракт с Меган Маркл Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В модном доме Dior не подтвердили информацию о подписании контракта с супругой британского принца Гарри, американской актрисой Меган Маркл. Об этом сообщает WWD.

До этого в некоторых СМИ появились данные, что Маркл может стать лицом Dior и самой высокооплачиваемой работницей в мире. Но в модном доме такую информацию опровергли, заявив, что Dior вовсе не нуждается в новых лицах.

Сейчас с брендом успешно сотрудничают певица из Южной Кореи Джису из Blackpink, американские актрисы Дженнифер Лоуренс, Натали Портман, Шарлиз Терон, Яра Шахиди, Аня Тейлор-Джой и многие другие.

Стоит отметить, что модельеры модного дома не один раз одевали герцога и герцогиню Сассекских. Например, на коронации Карла III принц Гарри блистал в костюме Dior.

Напомним, в начале 2020 года принц Гарри и Меган Маркл отказались от титулов и финансового содержания от Букингемского дворца. После этого супруги начали активно сотрудничать с различными компаниями. Например, одним из выгодных предложений стал контракт с аудиоплатформой Spotify на $20 млн. От герцогов Сассекских требовалось регулярно выпускать эксклюзивные подкасты. Однако в июне 2023 года платформа и компания супругов расторгли контракт по обоюдному согласию.