Муж Анастасии Заворотнюк Чернышев решил не участвовать в ледовом шоу Навки Фото: Борис КУДРЯВОВ

Муж тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев не участвует в новом сезоне шоу Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств". Поклонники звездной пары всерьез забеспокоились.

Некоторые фанаты переживают, что могло стать причиной, поскольку Чернышев остался без работы, а у него на руках больная жена и маленькая дочь. Кто-то посчитал, что у Анастасии ухудшилось состояние. Кроме того, совсем недавно из Дубая в Россию прилетела и старшая дочь звезды "Моей прекрасной няни" Анна.

Но по словам хореографа ледовых шоу Никиты Михайлова, Чернышев не участвует в новом сезоне шоу Навки, поскольку у него сейчас множество других проектов. Петр вернется к сотрудничеству с Татьяной уже зимой, сообщает popcornnews.

Между тем, совсем недавно поклонников актрисы Анастасии Заворотнюк забеспокоила новость об исчезновении ее мужа Петра Чернышева. Некоторые фанаты посчитали, что Петр решил отказаться от участия в ледовом шоу Татьяны Навки для того, чтобы быть рядом с женой.