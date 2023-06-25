В Московской и Тульской областях сохраняется ограничение движения по трассе М-4 "Дон" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ограничение движения по трассе М-4 "Дон" сохраняется в Московской и Тульской областях. Об этом сообщил "Автодор".

Как стало известно, все ограничения продолжают действовать на участках трассы М-4 "Дон".

"Согласно ранее принятым в регионах решениям, сохраняется ограничение движения по М-4 "Дон" в Тульской и Московской областях", - отмечается в сообщении "Автодора".

Стоит отметить, что 24 июня транзитный проезд со стороны Московской и Липецкой областей в обоих направлениях временно ограничили на трассе М-4 "Дон".

Ранее в нескольких регионах России были введены ограничения движения по трассам в связи с передвижением колонн ЧВК "Вагнер". Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию с актуальными новостями о ситуации вокруг попытки мятежа главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина на 25 июня 2023 года. Мятеж начался в ночь на 24 июня.