Президент Венесуэлы Мадуро: Россия и Путин одержали победу над мятежом Фото: REUTERS

Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что Россия и ее лидер Владимир Путин победили над мятежом и попытками развязать гражданскую войну в стране. Об этом сообщает телеканал Venezolana de Television.

"Я хочу передать с поля битвы Карабобо наши объятья солидарности и поддержки российскому президенту Владимиру Путину, который противостоял попытке предательства и попытке развязать гражданскую войну", - заявил Мадуро.

Также президент Венесуэлы назвал "братом страны" Владимира Путина.

"Из Венесуэлы мы выражаем полную поддержку президенту Владимиру Путину - брату Венесуэлы", - подчеркнул Мадуро.

Напомним, вооруженный мятеж основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина произошёл в ночь на 24 июня 2023 года. Накануне вечером в социальных сетях от имени бизнесмена появились сообщения с обвинением ВС РФ в нанесении удара по "тыловым лагерям" ЧВК. В Минобороны назвали информацию ложной. После этого со своим обращением выступил российский президент Владимир Путин. Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию и публикует самую актуальную информацию о мятеже на 25 июня 2023 года.