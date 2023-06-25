"Известия": в России такси может подорожать в несколько раз из-за новых правил

Поездки в такси являются быстрым и удобным способом передвижения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Осенью 2023 года в России могут начать работать новые правила для агрегаторов такси, способные повлиять на рост цен за поездки. Об этом сообщают "Известия".

По данным издания, с сентября изменятся правила для агрегаторов такси, которые подразумевают введение штрафов за передачу заказов водителям без официальной лицензии. Физическое лицо может быть оштрафовано до трех тысяч рублей, а юридическое - до 200 тысяч.

Эксперты считают, что в таком случае рынок может значительно сократиться, поскольку не у каждого есть лицензия на пассажирские перевозки. Гендиректор компании "Мой Автопрокат" Дмитрий Матвеев считает, что из-за этого стоимость поездок может вырасти минимум в два раза. А независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов заявил, что цены могут вырасти в пятикратном объеме.

Поездки в такси являются быстрым и удобным способом передвижения. И несмотря на многие плюсы. между водителями и пассажирами иногда происходят конфликты. Председатель Московского профсоюза такси Николай Кодолов рассказал, какие ситуации чаще всего приводят к размолвкам и как их избежать.