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НовостиОбщество25 июня 2023 6:37

"Известия": в России такси может подорожать в несколько раз из-за новых правил

На рост стоимости может повлиять наличие лицензии у водителей такси
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Поездки в такси являются быстрым и удобным способом передвижения

Поездки в такси являются быстрым и удобным способом передвижения

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Осенью 2023 года в России могут начать работать новые правила для агрегаторов такси, способные повлиять на рост цен за поездки. Об этом сообщают "Известия".

По данным издания, с сентября изменятся правила для агрегаторов такси, которые подразумевают введение штрафов за передачу заказов водителям без официальной лицензии. Физическое лицо может быть оштрафовано до трех тысяч рублей, а юридическое - до 200 тысяч.

Эксперты считают, что в таком случае рынок может значительно сократиться, поскольку не у каждого есть лицензия на пассажирские перевозки. Гендиректор компании "Мой Автопрокат" Дмитрий Матвеев считает, что из-за этого стоимость поездок может вырасти минимум в два раза. А независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов заявил, что цены могут вырасти в пятикратном объеме.

Поездки в такси являются быстрым и удобным способом передвижения. И несмотря на многие плюсы. между водителями и пассажирами иногда происходят конфликты. Председатель Московского профсоюза такси Николай Кодолов рассказал, какие ситуации чаще всего приводят к размолвкам и как их избежать.