В новых учебниках истории появятся QR-коды со ссылками на мультимедийные материалы

В России в новых учебниках истории будут QR-коды со ссылками на мультимедийные материалы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В новых учебниках по истории появятся QR-коды со ссылками на мультимедийные материалы. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

По словам Мединского, в текст учебника добавятся рекомендации по использовании дополнительных материалов, фильмов и список литературы.

Кроме того, по словам Мединского, некоторые ссылки даются в форме QR-кодов для еще большего удобства учеников, в максимально простой и технологичной форме, сообщает ТАСС.

На данный момент, учебники по истории России для 10 и 11 класса передаются в издательства. В школы они поступят к 1 сентября.

Ранее помощник Президента России Владимир Мединский анонсировал выход новых учебников для школьников по истории уже с сентября. В них добавится информация о проведении СВО, а также будут опубликованы карты с учетом новых территорий РФ.