Парламент Крыма готовит два запроса о легитимности передачи полуострова УССР Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Рабочая группа парламента Крыма готовит два запроса в Конституционный суд, и оба посвящены передаче полуострова Украинской ССР в 1954 году. Об этом сообщил агентству РИА Новости член крымского законодательного собрания Сергей Трофимов.

«Первый: о соответствии Конституции Российской Федерации закона СССР от 26 апреля 1954 года "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР". Второй: об официальном толковании положений Конституции Российской Федерации», - заявил Трофимов.

Предполагается, что оба запроса будут переданы в суд в конце июля - начале августа 2023 года. Проекты запросов будут продемонстрированы на открытии осенней сессии парламента Крыма.

Ранее KP.RU сообщил о том, что группа Госсовета детально изучила вопрос, и не нашла никаких оснований для передачи Крыма в состав УССР в 1954 году.