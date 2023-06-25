Ученая из Гарвардского университета исследовала честность и сама попалась на лжи Фото: Олег НАФИКОВ

Ученая из Гарвардского университета Франческа Джино, занимавшаяся исследованиями честности в поведении людей, сама попалась на лжи. Предположительно, она сфабриковала результаты своих исследований. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на отчет.

Франческа Джино является автором исследования 2012 года, где говорится, что более правдивую информацию в налоговых документах люди сообщают в верхней части листа. Данное исследование позже "сотни раз цитировалось другими учеными". Университет сообщил Джино о том, что в работе есть сфабрикованные результаты.

В газете также приводятся слова ученого-бихевиориста из Пенсильванского университета. Он сообщил, что обвинения вызвали большой резонанс, поскольку Франческа является ведущим ученым в данной области.Сейчас он проверяет все совместные работы с Джино.

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