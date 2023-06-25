В СК возбудили уголовное дело по факту исчезновения троих детей на реке в Приморье Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Следственные органы возбудили уголовное дело из-за пропажи троих детей на реке Арсеньевка Яковлевского района в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Как стало известно, 24 июня 2023 года четверо детей от 8 до 12 лет отправились купаться на реку без взрослых. В результате, местонахождение троих детей неизвестно.

По данным следствия, один ребенок во время купания начал тонуть и хвать на помощь. Другие дети попытались помочь, но их унесло течением. Зацепившись за корягу, мальчик смог выбраться на берег и позвонить маме.

Сейчас идут поиски пропавших детей, следователи проводят осмотр места купания. Также на месте ЧП работает поисковая группа. Прокуратура также проводит проверку по факту произошедшего.