Токаев провёл срочное заседание Совбеза Казахстана из-за событий в России Фото: EAST NEWS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с членами Совета безопасности, чтобы обсудить меры реагирования на возможные угрозы. Поводом для этого совещания стал вооружённый мятеж Евгения Пригожина и его ЧВК «Вагнер» в России, 24 июня 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Токаева.

«Президент дал поручение руководителям всех ведомств быть готовыми к реагированию на возможные угрозы возникновения кризисных ситуаций», - говорится в публикации.

Токаев подчеркнул, что Россия была и остаётся дружественной Казахстану страной, и стратегическим партнёром, а следовательно - его обеспокоило происходившее в соседнем государстве. Он напомнил, что беседовал о ситуации с президентом России Владимиром Путиным по телефону и поддержал меры российских властей по урегулированию обстановки.

Ранее KP.RU сообщил, что мятежников Пригожина не будут преследовать благодаря их заслугам в зоне СВО.