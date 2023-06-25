Техника ЧВК "Вагнер" повредила более 10 тысяч кв. метров дорог в Ростове-на-Дону Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военная техника ЧВК "Вагнер" повредила более 10 тысяч квадратных метров дороги в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил мэр города Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале.

"По предварительной информации, повреждено более десяти тысяч квадратных метров дорожного полотна. Больше всех пострадал проспект Будённовский", - сообщил Логвиненко.

Кроме того, по его словам, коммунальные службы приступят к ремонту дороги уже сегодня. На проведение уйдет около двух дней. Также, по словам мэра коммунальные службы навели порядок возле штаба Южного военного округа, убрали мусор у цирка и на улицах в центре города.

Напомним, в ночь на 24 июня начался вооруженный мятеж, до этого глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал в своем телеграм-канале сообщения с обвинением ВС РФ в якобы нанесении удара по "тыловым лагерям" компании. В российском Минобороны информацию назвали провокацией. Сайт KP.RU собрал последние новости о ситуации вокруг попытки мятежа главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина на 25 июня 2023 года.