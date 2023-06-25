«Брал тарелку щей и ел при мне с аппетитом»: Телеведущая Ангелина Вовк рассказала о «жестокости и запретах» первого мужа

Телеведущая Ангелина Вовк: «Первый муж ел при мне щи, когда я пыталась похудеть» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известная российская телеведущая Ангелина Вовк рассказала о том, как «мучил» её первый муж Геннадий Чертов, директор Центрального телевидения. Вместе с этим «жестоким» человеком, который не давал Ангелине следить за собой и соблюдать диету, Вовк прожила шестнадцать лет, о чём она рассказала в эфире телеканала НТВ.

Во время беседы в программе «Секрет на миллион» ведущая Лера Кудрявцева поинтересовалась у Вовк и второго гостя, Сергея Проханова, как они поддерживают себя в хорошей физической форме. Этот вопрос вызвал ностальгию у Вовк, которая рассказала об отношениях с первым мужем, и о том, как он издевался над ней. Всё началось с того, что телеведущая начала жестко ограничивать себя в приёмах пищи ради похудения:

«Я не понимаю, почему я пыталась это сделать. Я была в форме и хорошо выглядела. Но, когда я пыталась похудеть, то объявляла дома, чтобы мне ничего не предлагали. Я уходила в спальню, когда начинался обед. Что делал мой жестокий муж, первый. Он брал тарелку щей, приходил ко мне и начинал с аппетитом есть», - рассказала Вовк.

Она подчеркнула, что в браке с Чертовым так и не смогла закончить ни одной диеты, потому что все они завершались из-за подтруниваний супруга. Потом Вовк просто поняла, что ограничения ни к чему хорошему не приведут, и начала питаться продуктами, которые ей нравятся. Самое главное, по мнению Вовк - следить за размером порций.

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