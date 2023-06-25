Блогер Мария Погребняк рассказала о мужчине своей мечты

Блогер Мария Погребняк заявила, что ценит в мужчинах чувство юмора Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный блогер и продюсер Мария Погребняк посетила мероприятие, посвященное мамам в одном из торговых центров Москвы. После откровения по поводу разлада с футболистом Павлом Погребняком блондинка наотрез отказывается комментировать свою личную жизнь.

Однако о кое-чем Погребняк все же рассказала. Она описала мужчину мечты, который мог бы ее заинтересовать. Главным качеством ее избранника должно быть хорошее чувство юмора.

"Заботливый, внимательный, благородный, умный. Самое главное - с хорошим чувством юмора", - описала Мария своего мужчину мечты изданию mk.ru.

Напомним, на прошлой неделе завершился четвертый сезон экстремального реалити-шоу "Новые звезды в Африке". Участница, блогер Мария Погребняк, дошедшая до финала, поделилась со своими подписчиками эксклюзивными кадрами с шоу.