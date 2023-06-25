Губернатор Шапша: власти Калуги начали снимать ограничения на движение транспорта Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что региональные власти приняли решение начать снимать ограничения на движение личного транспорта в регионе. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

"Мы приняли решение начать снятие ограничений на движение личного транспорта на территории Калужской области", - заявил Шапша.

Кроме того, губернатор отметил, что в течение дня 25 июля вместе с правоохранителями власти будут восстанавливать обычный порядок движения.

Утром 25 июня 2023 года стало известно, что ограничение движения по трассе М-4 "Дон" сохраняется в Московской и Тульской областях. Об этом сообщил "Автодор".

Напомним, до этого в нескольких регионах России были введены ограничения движения по трассам в связи с передвижением колонн ЧВК "Вагнер".