Губернатор Гусев: бойцы «Вагнера» покидают Воронежскую область без происшествий Фото: правительство Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев, комментируя обстановку в регионе из-за субботнего мятежа Евгения Пригожина и его ЧВК «Вагнер», заявил об уходе мятежников из области, он происходит в штатном и спокойном режиме. Об этом Гусев написал в своих социальных сетях.

«Заканчивается движение подразделений ЧВК «Вагнер» через территорию Воронежской области. Оно проходит в штатном порядке и без эксцессов», - сообщил губернатор.

Гусев добавил, что как только бойцы ЧВК покинут Воронежскую область - в регионе снимут все объявленные ранее ограничения, о чём сообщат отдельно. Также после стабилизации ситуации власти области начнут подсчитывать нанесённый вагнеровцами ущерб, и его компенсацию.

Глава региона поблагодарил жителей за стойкость, выдержку и разумность, а правоохранительные и экстренные службы - за профессионализм и слаженную работу.

Ранее KP.RU сообщил, что в Ростове-на-Дону техника мятежников повредила порядка 10 тыс. квадратных метров дорог.