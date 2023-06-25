Тела двух из троих пропавших детей обнаружили на реке в Приморье Фото: Руслан НОВИКОВ

Тела двух из троих детей, пропавших на реке Арсеньевка Яковлевского района Приморского края, обнаружены на дне реки неподалеку от места купания, об этом сообщил сайт DV.KP.RU со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

«Тела мальчиков 2012 и 2014 годов рождения обнаружены на дне неподалеку от места купания», - сообщил представитель прокуратуры.

Как писал сайт DV.KP.RU, ранее было обнаружено тело мальчика 2012 года рождения пропавшего во время купания на реке. Отмечалось, что поиски еще одного мальчика и девочки продолжались.

В поисковых мероприятиях было задействовано более 30 человек, среди которых полицейские, сотрудники МЧС, волонтеры.

Напомним, 24 июня в селе Новосысоевка в Приморье пропали трое детей после похода на реку. Как удалось узнать, ребята сбежали сами, несмотря на предостережения. Заведено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.