В Ростове-на-Дону, Липецке и Воронеже возобновлено автобусное сообщение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автобусное сообщение в трёх городах России, ранее приостановленное или ограниченное из-за мятежа ЧВК «Вагнер», возобновлено в штатном режиме в Ростове-на-Дону, Воронеже и Липецке.

«Автовокзал «Ростов-Главный» работает в штатном режиме. Все рейсы отправляются по расписанию», - заявили в пресс-службе ростовского автовокзала.

В пресс-службе правительства Липецкой области также заявили о возобновлении работы автобусов, практически по всем направлениям. Часть общественного транспорта ещё выходит на свои привычные маршруты, но в основном всё вернулось на круги своя.

Аналогичная ситуация в Воронежской области, где местные власти отчитались о возобновлении движения всех автобусов, и отметили, что маршруты работают согласно привычному расписанию.

Ранее KP.RU сообщил о том, что из-за действий Евгения Пригожина туроператоры были вынуждены отменять автобусные туры на юг России 24 июня.