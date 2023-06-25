La Repubblica: НАТО связывалась с Минобороны России из-за мятежа ЧВК «Вагнер» Фото: REUTERS

Представители НАТО связывались с министром обороны России Сергеем Шойгу, будучи обеспокоенные инцидентом 24 июня 2023 года, связанным с мятежом Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер». Об этом сообщила газета La Repubblica.

Согласно данным газеты, неформальные контакты состоялись между Североатлантическим альянсом и Министерством обороны России, так как «Шойгу считается самым надёжным собеседником». Причём, опять же по версии La Repubblica, в переговорах участвовали едва ли не все ведущие политики Запада «кроме премьер-министра Италии Джорджи Мелони».

НАТО беспокоила вероятность того, что 1,4 тыс. ядерных боеголовок могут оказаться в руках у Пригожина и его бойцов. Проводя переговоры с Шойгу, представители альянса также отдельно указывали на то, что не имеют никакого отношения к действиям мятежников.

Ранее KP.RU сообщил, что ситуация с Пригожиным никак не повлияет на ход специальной военной операции.