На месте пропажи актера Джулиана Сэндса найдены человеческие останки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В горах Калифорнии отдыхающие туристы обнаружили человеческие останки. В январе 2023 года там пропал британский актер Джулиан Сэндс, известный по ролям в кинокартинах "Чернокнижник" и "Комната с видом". Об этом сообщает газета Mail On Sunday.

Как сообщает издание, тело туристы нашли ранним утром в субботу. Оно находилось в районе пика Маунт-Болди. Сейчас найденное тело передали в офис коронера, который должен на следующей неделе начать процедуру его идентификации.

Стоит отметить, в январе 2023 года появилась информация, что британский актер Джулиан Сэндс, известный зрителям по роли злодея-колдуна в фильме ужасов "Чернокнижник", пропал в горах в штате Калифорния в США. С того момента было проведено восемь поисково-спасательных операций, однако они к результату так и не приводили.