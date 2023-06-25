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НовостиВ мире25 июня 2023 10:55

На месте пропажи актера Джулиана Сэндса найдены человеческие останки

Актер пропал в горах Калифорнии в январе 2023 года
Юлия ВАСИЛЬЕВА
На месте пропажи актера Джулиана Сэндса найдены человеческие останки

На месте пропажи актера Джулиана Сэндса найдены человеческие останки

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В горах Калифорнии отдыхающие туристы обнаружили человеческие останки. В январе 2023 года там пропал британский актер Джулиан Сэндс, известный по ролям в кинокартинах "Чернокнижник" и "Комната с видом". Об этом сообщает газета Mail On Sunday.

Как сообщает издание, тело туристы нашли ранним утром в субботу. Оно находилось в районе пика Маунт-Болди. Сейчас найденное тело передали в офис коронера, который должен на следующей неделе начать процедуру его идентификации.

Стоит отметить, в январе 2023 года появилась информация, что британский актер Джулиан Сэндс, известный зрителям по роли злодея-колдуна в фильме ужасов "Чернокнижник", пропал в горах в штате Калифорния в США. С того момента было проведено восемь поисково-спасательных операций, однако они к результату так и не приводили.