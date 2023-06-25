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НовостиПолитика25 июня 2023 11:22

WP: американская разведка знала о подготовке Пригожиным мятежа, но скрыла данные

Чиновники якобы не стали публиковать информацию, поскольку испугались обвинений в свой адрес
Юлия ВАСИЛЬЕВА
WP: американская разведка знала о подготовке Пригожиным мятежа, но скрыла данные

WP: американская разведка знала о подготовке Пригожиным мятежа, но скрыла данные

Фото: REUTERS

Разведка США якобы узнала о планируемом возможном мятеже ЧВК "Вагнер" в середине июня, после чего сразу же проинформировала об этом Белый дом. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на американских чиновников.

По данным издания, спецслужбы США после того, как узнали о готовящемся мятеже, срочно сообщили об этом всем государственным структурам США.

"Было сделано множество сигналов, чтобы американское руководство могло понять, что что-то происходит. Думаю, что они были готовы к этому", - утверждает собеседник газеты.

Также отмечается, что у разведки США не было информации о точном плане действия Пригожина и точных сроках мятежа. Чиновники решили не публиковать эту информацию, поскольку боялись обвинений в свой адрес, сообщает издание.

Напомним, вооруженный мятеж начался в ночь на 24 июня 2023 года. Незадолго до этого Евгений Пригожин разместил в социальных сетях сообщения с обвинением ВС РФ в якобы нанесении удара по "тыловым лагерям" компании. Президент РФ Владимир Путин выступил со специальным обращением. Всю актуальную информацию о мятеже публиковал сайт KP.RU.