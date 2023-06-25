Путин заявил, что круглыми сутками держит на контроле ситуацию в ходе спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что круглыми сутками держит на контроле ситуацию в ходе спецоперации. Об этом российский лидер рассказал в эфире телеканала «Россия-1».

«Конечно, первостепенное внимание уделяю», - ответил Путин на вопрос, сколько времени он уделяет ходу СВО. По словам президента, с этого начинается день и этим заканчивается.

Кроме того, Путин на вопрос, может ли он получить доклад по важным вопросам, например, в три часа ночи, отметил, что «в последнее время достаточно поздно ложится».

«Конечно, я всегда должен быть на связи. Так и происходит. Всегда, связь со мной всегда. Рядом», - подчеркнул глава государства.

Как писал сайт KP.RU, 24 июня президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам России заявил, что намерен сделать все для того, чтобы отстоять свою страну.

Путин заявил, что как президент России и Верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю всё, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан.

В своей речи Путин отметил, что Вооруженные силы России и другие госорганы получили необходимый приказ для нейтрализации организаторов вооруженного мятежа, отметив также, что смертельной угрозой для государственности является любая внутренняя смута.