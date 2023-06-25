Умер Виктор Шейнис, соавтор Конституции России и сооснователь партии «Яблоко»

Виктор Шейнис в 2021 году. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Соавтор Конституции России и один из основателей партии «Яблоко» Виктор Шейнис умер на 93-м году жизни, об этом сообщили на сайте политического объединения.

«25 июня на 93 году жизни скончался Виктор Шейнис, член Федерального политического комитета партии «Яблоко», депутат Государственной Думы первых двух созывов, один из авторов российской Конституции», - сказано в публикации.

Уточнялось, что о месте и времени похорон будет сообщено дополнительно.

Как писал сайт KP.RU, 6 апреля 2022 года умер лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Политик скончался от последствий коронавируса. О его смерти было объявлено во время заседания Госдумы. После этого началась минута молчания.

Напомним, 9 февраля 2022 года стало известно, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Сообщалось, что политик, ранее сделавший рекордное количество прививок от COVID-19, две недели скрывал, что инфицирован коронавирусом.