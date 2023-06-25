Вучич: Авторитет Путина остановил негативное развитие событий в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин - единственный человек, кто мог остановить развитие событий по негативному сценарию в связи с мятежом ЧВК «Вагнер», об этом заявил в интервью телеканалу Pink лидер Сербии Александр Вучич.

«Путин своим личным посланием и своей острой и сильной позицией вчера это остановил. Никто из ныне живущих не мог этого остановить», - подчеркнул Вучич.

Сербский лидер отметил серьезный вклад в урегулирование ситуации президента Белоруссии Александра Лукашенко, но «закончил все вчера именно Путин».

«Все завершилось благодаря сильной реакции президента Путина, очень решительной, четкой и ясной», - заключил Вучич.

Как писал сайт KP.RU, ранее Евгений Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко об остановке движения ЧВК «Вагнер» по территории России. Также Пригожину предложили предпринять шаги по деэскалации напряжения.

Отмечалось, что переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания бойни на территории России. Кроме того, был найден самый выгодный и приемлемый вариант решения возникшей ситуации, который будет учитывать гарантии для бойцов ЧВК «Вагнер».