Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли до 430 бойцов на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные за прошедшие сутки смогли уничтожить до 430 бойцов Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Данные он озвучил в ходе ежедневного брифинга 25 июня 2023 года.

"В ходе боев противник потерял до 430 украинских военнослужащих, 11 боевых машин пехоты, 7 автомобилей, 3 пикапа, а также гаубица Д-30", - заявил Конашенков.

Кроме того, в ведомстве добавили, что украинские бойцы продолжают попытки наступления на четырех направлениях. Речь идет о Донецком, Запорожском, Краснолиманском и Южнодонецком.

Бойцы ВСУ также десять раз пытались прорвать оборону российской армии. Все попытки были осуществлены под Артёмовском за последние сутки, и ни одна не увенчалась успехом.