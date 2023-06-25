«Автодор»: По всей трассе М-4 «Дон» идет штатное движение Фото: REUTERS

Государственная компания «Росавтодор» сообщила, что по всей федеральной автомобильной дороге М-4 «Дон» идет штатное движение.

«Движение по всей трассе М-4 «Дон» идет в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, 24 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что движение по трассе М-4 «Дон» в регионе было закрыто с 464 по 777 километр. Глава области призывал жителей воздержаться от поездок по дорогам регионального и местного значения. Гусев отмечал, что было дано поручение оперативно реагировать и помогать всем гражданам при возникновении пробок в связи с перекрытием трассы.

Ранее правительство Воронежской области сообщило о движении колонны военной техники по трассе М-4 «Дон», призвав жителей не пользоваться дорогой.

Напомним, в ночь на субботу, 23 июня, российский бизнесмен Евгений Пригожин решил устроить вооруженный мятеж и захватил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Этот шаг Пригожин оправдывал тем, что ранее Минобороны России якобы устроило ракетный обстрел позиций тылового подразделения ЧВК «Вагнер». В военном ведомстве и ряде других органах власти эту информацию категорически опровергли.