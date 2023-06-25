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НовостиПроисшествия25 июня 2023 12:31

Губернатор Гладков сообщил, что въезд в Шебекино и Новую Таволжанку открыли

Сотрудники ГИБДД будут проводить выборочный контроль, но въезд остается свободным
Дарья ЧИПУРНАЯ
Вячеслав Гладков сообщил приятные новости для жителей Шебекино и Новой Таволжанки

Вячеслав Гладков сообщил приятные новости для жителей Шебекино и Новой Таволжанки

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Въезд в Шебекино и в Новую Таволжанку снова открыт. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Въезд в регионы Белгородской области вновь доступен, начиная с 10:00 по московскому времени сегодня в воскресенье, 26 июня.

"Оперативная обстановка позволяет нам это сделать. Будет стоять пост ГИБДД, будет выборочный контроль, но въезд свободный", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

В области продолжаются восстановительные работы. "Сам Шебекинский округ не справится. Министерство жилищного хозяйства должно составить детальный план-график восстановительных работ, начиная с окон, кровли - главные виды работ", - отметил Гладков, уточнив, что работы планируют завершить к 1 августа. Затем будут восстанавливать фасады и, если потребуется, проводить ремонт внутри жилых помещений.

Ранее 24 июня Гладков сообщил, что ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника на одно из промышленных предприятий в Шебекино. Днем ранее ВСУ выпустили до 100 снарядов по Белгородской области, пострадавших нет.

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