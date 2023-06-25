Губернатор Гладков сообщил, что въезд в Шебекино и Новую Таволжанку открыли

Вячеслав Гладков сообщил приятные новости для жителей Шебекино и Новой Таволжанки
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Въезд в Шебекино и в Новую Таволжанку снова открыт. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Въезд в регионы Белгородской области вновь доступен, начиная с 10:00 по московскому времени сегодня в воскресенье, 26 июня.
"Оперативная обстановка позволяет нам это сделать. Будет стоять пост ГИБДД, будет выборочный контроль, но въезд свободный", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
В области продолжаются восстановительные работы. "Сам Шебекинский округ не справится. Министерство жилищного хозяйства должно составить детальный план-график восстановительных работ, начиная с окон, кровли - главные виды работ", - отметил Гладков, уточнив, что работы планируют завершить к 1 августа. Затем будут восстанавливать фасады и, если потребуется, проводить ремонт внутри жилых помещений.
Ранее 24 июня Гладков сообщил, что ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника на одно из промышленных предприятий в Шебекино. Днем ранее ВСУ выпустили до 100 снарядов по Белгородской области, пострадавших нет.
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