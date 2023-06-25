Певица Зара: «Я являюсь добытчицей в семье. Сергей старается участвовать»

Певица Зара рассказала, что экс-супруг гордится ей Фото: Фото: Григорий ПОГОСЯН

Известная российская певица Зара в интервью рассказала об отце своих детей и бывшем супруге Сергее Иванове. Музыкальная исполнительница и столичный чиновник расстались в 2016 году. По словам Зары, развод прошел для нее крайне болезненно. Однако, артистка призналась, что чувствовала себя одинокой в браке, муж будто бы принижал ее статус звезды.

В настоящее время между экс-супругами наладились теплые взаимоотношения. Оба родителя совместно разделяют свои обязанности перед сыновьями Даниилом и Максимом.

«Мы в прекрасных отношениях. Он старается участвовать в жизни детей…», - отметила Зара.

Она добавила, что бывший муж стал ее воспринимать как полноценную состоявшуюся личность.

«Мне кажется, что он мной гордится, гордится тем, что я мама его детей. Он считается с моим мнением», - добавила Зара.

При этом, по словам певицы, материальные заботы о сыновьях преимущественно ложатся на ее плечи.

«Я являюсь добытчицей в семье. Сергей старается участвовать. Но все равно большая нагрузка на мне», - подчеркнула артистка.

В настоящее время певица Зара находится в статусе свободной женщины. По ее признанию, она больше не мечтает о пышной свадьбе.

Как писал сайт KP.RU, интимные кадры с актрисой Кристиной Асмус попали в сеть. Асмус не скрывает личного счастья. Актриса и ее возлюбленный Роман Евдокимов служат в одном театре и даже играют в одном спектакле. Вместе они больше двух лет.

Однако, как отмечалось, после откровенных съемок в фильме «Текст» эти интимные кадры выглядят вполне целомудренными. Фильм Клима Шипенко хоть и дал толчок карьере Кристины, но и принес ей много боли из-за пикантных сцен.

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