Мария Погребняк ответила на слухи, что своей внешностью обязана хирургам

Мария Погребняк не пользуется услугами пластических хирургов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Модель и звезда шоу "Новые звезды в Африке" Мария Погребняк обязана своей красотой природному коллагену, а не манипуляциям в кабинете пластического хирурга. Об этом заявила сама блогер.

Многие хейтеры пытались уличить бывшую жену футболиста Павла Погребняка в том, что у нее искусственная красота, а модель буквально не вылезает из кабинета хирурга. Но сама Мария отрицает подобные заявления.

Всё дело стимуляции собственного коллагена, сообщает Погребняк. "Остановили процесс старения", - написала блогер в соцсетях, отметив, что доверяет свое лицо только доктору Никитенко, а филлерами и вовсе не пользуется.

Отметим, совсем недавно 34-летняя блондинка оформила развод с Павлом Погребняком, с которым была в отношениях со школьной скамьи и воспитывает троих сыновей. Сейчас Мария наотрез отказывается комментировать свою личную жизнь, но намекнула, что ее привлекают мужчины с чувством юмора.

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