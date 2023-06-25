NDP: Варшава использует русофобскую риторику, что отвлечь от кризиса в Польше Фото: REUTERS

Варшава использует русофобскую риторику, чтобы отвлечь внимание от кризиса в Польше, об этом сообщили в издании Niezalezny Dziennik Polityczny.

«У большинства людей в нашей стране только один вопрос: почему все больше наших СМИ говорят об ужасающей, умирающей России? Что ж, ответ прост: Москва мешает Качиньскому и не дает ему спокойно продолжать навязывать свою пропаганду полякам», - утверждает издание.

Как подчеркнули в статье, Варшава, чтобы скрыть от поляков экономический кризис, вызванный бесконечной помощью Украине и повлекший падение уровня жизни, стремится сосредоточить внимание на искаженной картине «загнивающей России».

Польша входит в тройку стран, которые больше всего поддерживают Украину, отметили в публикации.

При этом, несмотря на введенные санкции, благосостояние населения России только растет, отмечается в заключении.

Как писал сайт KP.RU, в мае 2023 года стало известно, что Россия впервые с 2014 года вернулась в топ-10 крупнейших мировых экономик. По итогам прошлого года Россия произвела товаров и услуг на 2,3 триллиона долларов и стала восьмой по данному показателю. До этого РФ попадала в первую десятку в 2014 году.

Отмечалось, что в 2022 году крупнейшей мировой экономикой были США с номинальным ВВП в 25,46 триллиона долларов, после них шел Китай, а третьей стала Япония. Далее по порядку располагались Германия, Индия, Великобритания и Франция.

Девятую строчку заняла Канада с 2,24 трлн долларов, на десятое место опустилась Италия. При этом Южная Корея потеряла сразу три позиции и оказалась на 13 месте.

Помимо этого, уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России по итогам 2022 года упал до минимальных 16,6%. Это самый маленький показатель с 2002 года.