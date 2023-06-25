Павел Воля и Ляйсан Утяшева объяснили, почему не выходили на связь 24 июня

Павел Воля и Ляйсан Утяшева любят отдых на природе Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Поклонники шоумена Павла Воли активно следят за жизнью своего кумира, не оставив без внимания двухдневное отсутствие звезды Comedy Club и его супруги Ляйсан Утяшевой в соцсетях.

Павел Воля вышел на связь, объяснив, где он с женой и детьми на самом деле пропадал эти дни, включая 24 июня. Оказывается, семья провела дня дня без интернета в тундре на Баренцевом море.

"Исследовали прекрасную природу Кольского полуострова. Двое суток без связи и интернета. Сейчас открыли Telegram - закрыли Telegram. Можно нам обратно?", - написал Воля в своем личном Telegram-канале.

Подписчики артиста отметили, что он удачно выбрал дни для мини-отпуска. "Если у вас вчера не было интернета, вы сохранили себе пару кг нервных клеток", "Лично я за вас искренне рада, вам фантастически повезло избежать этой двухдневной нервотрепки", "Как удачно выехали, однако", - написали фолловеры Воли в комментариях к посту.

Напомним, 24 июня мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы воздержаться от поездкок по центру, попутно объявив понедельник 26 июня выходным днем.