Банк России: Торги на Московской бирже 26 июня пройдут в обычном режиме Фото: Тимур ХАНОВ.

Торги на Московской бирже в понедельник, 26 июня, будут осуществляться в обычном режиме, об этом говорится в сообщении Банка России.

«Торги и расчеты на всех рынках Московской биржи будут проводиться в обычном режиме, включая все торговые периоды и инструменты», - сказано в заявлении.

ЦБ отметил, что в понедельник все финансовые организации должны будут продолжать выполнять свои ключевые функции.

Как писал сайт KP.RU, стало известно, что понедельник, 26 июня, остается нерабочим днем в Москве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что понедельник, 26 июня, будет нерабочим днем для всех, кроме органов власти, предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса и городских служб.

Кроме того, градоначальник рекомендовал людям отказаться от поездок по городу и сообщил, что в некоторых районах столицы возможно перекрытие дорог.

По его словам, городские службы были переведены в режим повышенной готовности.