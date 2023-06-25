36 курсантов юридического вуза в Екатеринбурге попали в больницу с отравлением Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Екатеринбурге произошло массовое отравление курсантов Уральского юридического университета. 60 студентов разом подхватили гастроэнтерит, из них 36 человек были госпитализированы. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

«Вспышка произошла на территории Уральского юридического института, на улице Корепина. Сейчас за медицинской помощью обратились 47 пострадавших», - говорится в публикации.

Известно, что 11 молодых людей от госпитализации отказались, в противном случае госпитализированы были бы все обратившиеся к врачам. Всех остальных курсантов поместили в инфекционное отделение ГКБ №40. Всем студентам диагностировали кишечную инфекцию.

«Тяжелых нет. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», - прокомментировали ситуацию в региональном Минздраве.

Прокуратура Екатеринбурга проводит проверку, по итогам которой вынесет процессуальное решение. В случае выявления оснований, в ведомстве примут меры прокурорского реагирования.

Ранее KP.RU сообщил о том, что на Кубани с кишечной инфекцией были госпитализированы 15 человек.