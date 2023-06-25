Расходы Финляндии на оборону достигли максимума за последние 60 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военные расходы Финляндии по отношению к 2022 году достигли максимального показателя роста за последние 60 лет. Об этом сообщает Стокгольмский международных институт исследований проблем мира (SIPRI) в своем исследовании.

Так, по отношению к прошлому году, оборонные расходы Финляндии увеличились на 36% и достигли 4,8 миллиардов американских долларов, что равно 1,7% ВВП страны.

С таким ростом Финляндия вошла в топ государств с наиболее активно увеличившимся военным бюджетом, однако все равно не входит в топ-40 стран по абсолютной величине оборонных расходов.

Лидером в списке стран по военным расходам в 2022 году является США, на втором месте идет Китай. Россия располагается на пятой строчке, пропустив вперед себя Индию и Саудовскую Аравию. Украина занимает 11-е место в этом списке по данным SIPRI.

Напомним, в 2022 году Финляндия подала заявку на вступление в НАТО, официальное вступление страны в Североатлантический альянс произошло 4 апреля 2023 года.

Ранее сайт KP.RU писал о том, как вступление Финляндии в НАТО отразится на России, и объяснил, почему финнов ждет незавидное будущее после включение в альянс.