Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире25 июня 2023 14:01

Расходы Финляндии на оборону достигли максимума за последние 60 лет

Финляндия увеличила оборонные расходы до максимальных за 60 лет 4,8 млрд долларов
Дарья ЧИПУРНАЯ
Расходы Финляндии на оборону достигли максимума за последние 60 лет

Расходы Финляндии на оборону достигли максимума за последние 60 лет

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военные расходы Финляндии по отношению к 2022 году достигли максимального показателя роста за последние 60 лет. Об этом сообщает Стокгольмский международных институт исследований проблем мира (SIPRI) в своем исследовании.

Так, по отношению к прошлому году, оборонные расходы Финляндии увеличились на 36% и достигли 4,8 миллиардов американских долларов, что равно 1,7% ВВП страны.

С таким ростом Финляндия вошла в топ государств с наиболее активно увеличившимся военным бюджетом, однако все равно не входит в топ-40 стран по абсолютной величине оборонных расходов.

Лидером в списке стран по военным расходам в 2022 году является США, на втором месте идет Китай. Россия располагается на пятой строчке, пропустив вперед себя Индию и Саудовскую Аравию. Украина занимает 11-е место в этом списке по данным SIPRI.

Напомним, в 2022 году Финляндия подала заявку на вступление в НАТО, официальное вступление страны в Североатлантический альянс произошло 4 апреля 2023 года.

Ранее сайт KP.RU писал о том, как вступление Финляндии в НАТО отразится на России, и объяснил, почему финнов ждет незавидное будущее после включение в альянс.