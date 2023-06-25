Мощный взрыв прогремел в Луганске Фото: Александра АНТОНОВА

Мощный взрыв прогремел в Луганске, об этом сообщило агентство РИА Новости.

Отмечалось, что громкий звук был слышен в разных частях города около 16:00 по московскому времени.

Подробности произошедшего инцидента уточнялись.

Как писал сайт KP.RU, 9 июня в центральных районах Луганска прогремел сильный взрыв. Над городом были видны следы работы систем ПВО.

По словам рассказали, что несколько осколков объекта, сбитого системами противовоздушной обороны (предположительно, ракеты), упали в районе посёлка Косиора.

В Луганске в четверг, 8 июня, прогремели несколько взрывов. Жители города наблюдают поднимающийся столб черного дыма.

Отмечалось, что над городом поднимался черный дым. Перед этим был слышен звук, похожий на падение ракеты. Дым в районе Малой Вергунки. Перед взрывами жители заметили, что над городом пролетели ракеты.

Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что удар пришелся по промзоне Луганска, задымление было заметно в районе завода.