В Болгарии взорвался оружейный склад Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Болгарии второй раз за год сгорел склад боеприпасов бизнесмена Эмилияна Гебрева, который поставлял оружие киевскому режиму. Об этом сообщает болгарская радиостанция BNR.

Несколько сильных взрывов прогремели в городе Карбонат в Бургасской области в ночь на воскресенье, 25 июня. После на складе возник пожар, передают местные жители. Болгарская полиция сообщила, что жертв в результате инцидента нет. Агентство национальной безопасности работает на месте событий, выясняя все обстоятельства дела.

Напомним, первый пожар произошел на оружейном складе в июне 2022 года. Тогда болгарский бизнесмен Гебрев предположил, что это умышленный поджог. Сейчас Гебрев не может точно ответить, связаны ли эти два пожара.

Болгарский бизнесмен Гебрев стал спонсировать киевский режим еще в 2014 году, поставляя им оружие. Он также хранил боеприпасы на складах в чешском Врбетице.

Ранее Минобороны России сообщило об успешном уничтожении склада с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ), где хранились британские ракеты Storm Shadow.