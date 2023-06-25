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НовостиПолитика25 июня 2023 14:42

CBS: Посол США в Москве связывалась с МИД России из-за мятежа ЧВК «Вагнер»

Контактов Лаврова и Блинкена по ситуации с ЧВК «Вагнер» не было
Сергей ГАПЧУК
CBS: Посол США в Москве связывалась с МИД России из-за мятежа ЧВК «Вагнер»

CBS: Посол США в Москве связывалась с МИД России из-за мятежа ЧВК «Вагнер»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол США в Москве Линн Трейси связалась с представителями МИД РФ по ситуации вокруг ЧВК «Вагнер», об этом сообщила телекомпания CBS со ссылкой на источники.

По данным телекомпании, в связи с произошедшим «контакты с Россией осуществлялись как между послом США Линн Трейси и МИД РФ, так и на нескольких других уровнях». При этом не уточнялось, на каких именно.

«Между Блинкеном и его российским коллегой Сергеем Лавровым не было никаких контактов», - подчеркнули в сюжете.

Как писал сайт KP.RU, 24 июня издание Wall Street Journal сообщило. что США приняли решение отложить новые санкции в отношении ЧВК «Вагнер», чтобы не создавать впечатление солидарности к одной из сторон ситуации в России.

Уточнялось, что Вашингтон не хочет выглядеть так, будто он принимает ту или иную сторону в этом. При этом издание отметило, что по имеющейся информации, очередные санкции должны были объявить 27 июня 2023 года.