CBS: Посол США в Москве связывалась с МИД России из-за мятежа ЧВК «Вагнер» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол США в Москве Линн Трейси связалась с представителями МИД РФ по ситуации вокруг ЧВК «Вагнер», об этом сообщила телекомпания CBS со ссылкой на источники.

По данным телекомпании, в связи с произошедшим «контакты с Россией осуществлялись как между послом США Линн Трейси и МИД РФ, так и на нескольких других уровнях». При этом не уточнялось, на каких именно.

«Между Блинкеном и его российским коллегой Сергеем Лавровым не было никаких контактов», - подчеркнули в сюжете.

Как писал сайт KP.RU, 24 июня издание Wall Street Journal сообщило. что США приняли решение отложить новые санкции в отношении ЧВК «Вагнер», чтобы не создавать впечатление солидарности к одной из сторон ситуации в России.

Уточнялось, что Вашингтон не хочет выглядеть так, будто он принимает ту или иную сторону в этом. При этом издание отметило, что по имеющейся информации, очередные санкции должны были объявить 27 июня 2023 года.