Резников спрогнозировал кардинальные перемены в конфликте на Украине в 2023 году

Резников спрогнозировал изменения в украинском конфликте в 2023 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский конфликт потерпит кардинальные изменения в 2023 году. Такое мнение выразил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью телеканалу Fox.

"Думаю, что этот год в корне изменит ситуацию", - сказал Резников, при этом не дав четкий ответ на вопрос ведущего телеканала о том, сколько еще продлится украинский конфликт.

Глава Минобороны Украины также отметил, что у Вооруженных сил (ВС) России "очень крепкие линии обороны, особенно минные поля".

Напомним, Киев начал планируемое наступление 4 июня, сосредоточившись на запорожском участке линии соприкосновения. Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что за последние дни Вооруженные силы Украины (ВСУ) снизили свою активность, занявшись перегруппировкой сил из-за регулярных потерь на поле боя.

Шойгу также сказал, что российские войска постоянно уничтожают поставляемое Киеву западное оружие, добавив, что объемы этих поставок существенно не повлияют на ход СВО.