Блинкен заявил, что не контактировал с Лавровым из-за мятежа ЧВК «Вагнер» Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не контактировал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в результате мятежа ЧВК «Вагнер».

«Лично я – нет», - сказал Блинкен в эфире телеканала ABC.

При этом он отметил, что другие члены администрации контактировали со своими российскими коллегами, чтобы убедиться, что Россия осознает свои обязательства в части обеспечения безопасности американских граждан и наших сотрудников, находящихся в стране.

По словам госсекретаря, Байден также не пытался в последние дни связаться с Владимиром Путиным.

Как писал сайт KP.RU, ранее телекомпания CBS сообщила, что посол США в Москве Линн Трейси связалась с представителями МИД РФ по ситуации вокруг ЧВК «Вагнер».

Указывалось, что контакты с Россией осуществлялись как между послом США Линн Трейси и МИД РФ, так и на нескольких других уровнях.

Телекомпания подчеркивала, что между Блинкеном и его российским коллегой Сергеем Лавровым не было никаких контактов.

Напомним, в ночь на субботу, 23 июня, российский бизнесмен Евгений Пригожин решил устроить вооруженный мятеж и захватил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Этот шаг Пригожин оправдывал тем, что ранее Минобороны России якобы устроило ракетный обстрел позиций тылового подразделения ЧВК «Вагнер».