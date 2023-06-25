Лукашенко вновь поговорил по телефону с Путиным 25 июня 2023 года

Лукашенко и Путин созвонились в третий раз за сутки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Телефонный звонок состоялся утром в воскресенье, 25 июня 2023 года, сообщает белорусское агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Разговор Лукашенко и Путина состоялся утром 25 июня, после чего глава Белоруссии созвонился с Нурсултаном Назарбаевым. Стороны обсудили международную обстановку, а также белорусско-казахстанские отношения.

Напомним, Путин и Лукашенко общались по телефону 24 июня утром и вечером. Российский лидер уведомил Лукашенко о ситуации в России с ЧВК Вагнер, после чего глава Белоруссии провел переговоры с Евгением Пригожиным по согласованию с российской стороной.

Позже было объявлено о том, что глава ЧВК Вагнер остановил и развернул колонны, приняв предложение Лукашенко. Президент России выразил белорусскому коллеге слова благодарности за проделанную работу.

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