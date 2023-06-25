Светлана Лобода на концерте набросилась на девушку с плакатом «Харьков без Лободы» Фото: соцсети

Певица Светлана Лобода на уличном концерте в Харькове набросилась на девушку с плакатом «Харьков без Лободы», об этом написали украинские СМИ.

Во время выступление Лобода подошла к девушке с плакатом и стала то обнимать, то похлопывать ее по плечам, спине и волосам.

«Моя хорошая, ну кто тебя прислал? Кто тебе дал денег?» - говорила Лобода в микрофон.

Девушка продолжила стоять, однако артистка сказала ей что-то еще уже без микрофона.

«Видите, есть завербованные люди, поэтому даже нет смысла обращаться», - пояснила Лобода собравшимся.

Как отмечалось, после данного инцидента Лобода продолжила концерт.

Как писал сайт KP.RU, Светлана Лобода покинула Россию сразу после начала спецоперации на Украине.

Певица эмигрировала в Латвию, где поселилась в Юрмале и изредка дает концерты в Европе. Лобода не скрывает, что ее доходы резко упали: никто не платит ей таких гонораров, какие она получала в Москве.

Видимо, сейчас Лободу и ее дочерей содержит таинственный любовник-миллионер, личность которого артистка предпочитает не раскрывать. Певица в свежем интервью украинским журналистам призналась, что дела у ее бойфренда тоже идут не очень. По словам Лободы, он уже не такой богатый, как раньше.

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