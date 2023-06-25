"Почувствовала, что не надо лететь": Рита Дакота с дочерью остались в Египте

Рита Дакота с дочерью задержались в Египте Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Певица Рита Дакота вместе со своей дочерью Мией остались в Египте. У исполнительницы возникло чувство, что сейчас не время возвращаться домой, в Россию. Об это она рассказала своим подписчикам в соцсетях.

Дакота сообщила, что должна была прилететь с дочкой в Москву вечером 24 июня, но вместо поездки в аэропорт они заселились в другой отель в Египте.

"Еще в пятницу, то есть за день до всех этих тревожных новостей, я прямо почувствовала, то нам не надо лететь домой", - призналась певица, показав переписку со своим тревел-агентом, в которой она попросила продлить отдых у моря еще на пять дней.

Новоиспеченный муж Дакоты продюсер Федор Белогай поддержал решение супруги, заявив, что "всё к лучшему".

Однако Дакота так и не смогла спокойной выдохнуть. По ее словам, недавние известия о погибшем русском туристе в пасте акулы-людоеда тревожило настолько, что она не могла отпустить дочку на египетском пляже хотя бы на метр от себя. Ситуация в Ростове и Воронеже, где проживают ее близкие, также волновали певицу.

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