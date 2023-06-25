Президент Словакии Чапутова: Ситуация в России не угрожает стране Фото: REUTERS

Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что ситуация в России не угрожает стране, но нужно следить за развитием событий.

«Несмотря на то, что ни Польше, ни Словакии никакой непосредственной опасности не грозит, мы согласились с тем, что за событиями необходимо в дальнейшем очень внимательно следить», - написала Чапутова в соцсети по итогам телефонного разговора с главой Польши Анджеем Дудой.

Как писал сайт KP.RU, 9 мая президент Зузана Чапутова заявила, что территорию Словакии в годы Второй мировой войны главным образом освободила советская Красная армия.

Глава Словакии подчеркнула, что наша территория и территория Восточной Европы главным образом была освобождена советской Красной армией при помощи отечественного сопротивления, 1-го Чехословацкого армейского корпуса и румынской армии.

Она напомнила, что в антигитлеровскую коалицию входили и другие крупные державы - Великобритания, США, Франция и Китай.

«К концу войны в нее были вовлечены более 50 государств мира», - отмечала политик.