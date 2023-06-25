Блинкен: слова Байдена о Си Цзиньпине отражают позицию Вашингтона

Блинкен объяснил смысл слов Байдена про председателя КНР Фото: REUTERS

Слова президента США Джозефа Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине отражают позицию Вашингтона. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN.

По словам Блинкена, Байден, который охарактеризовал лидера Китая как "диктатора", высказывается "четко и откровенно".

"Я работаю на него более 20 лет, и он говорит от имени всех нас", - заявил госсекретарь США.

Блинкен отметил, что США всегда будут говорить и делать то, что не понравится китайской стороне. Подобное работает и в обратную сторону, сказал он.

Напомним, 21 июня Байден назвал Си Цзиньпина диктатором во время встречи по сбору денег на свою предвыборную кампанию в Калифорнии. В Госдепе не удивились таким высказываниям главы Белого дома.

Сайт KP.RU объяснил, к чему приведет подобный бездумный шаг президента США.