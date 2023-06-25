Комедийный сериал «Мамонты» с Юрием Стояновым победил на фестивале «Пилот» Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Иванове завершился Пятый юбилейный фестиваль российских сериалов «Пилот», на церемонии закрытия организаторы назвали победителей 2023 года.

Первое место по итогам зрительского голосования занял пилот комедийного сериала «Мамонты» с Юрием Стояновым в главной роли.

Жюри признало лучшим сериалом смотра костюмный детектив режиссера Владимира Щеголькова «Цербер».

Лучшим актером фестиваля назвали Максима Стоянова, за роль в детективе «Черное солнце», а лучшей актрисой стала Евгения Борзых в криминальном триллере «Убить Риту»

Дмитрий Тюрин получил награду «Лучший режиссер» за пилот криминального триллера «Горящий тур» с Александром Робаком и Тимофеем Трибунцевым.

Как писал сайт KP.RU, 23 июня был дан старт Пятому фестивалю российских сериалов «Пилот» в Иванове.

Отмечалось, что церемония открытия проходила в одном из помещений городского железнодорожного вокзала. Позже зрителям показали премьерный эпизод сериала «Библиотекарь» с Никитой Ефремовым в главной роли.

Министр культуры России Ольга Любимова, которая присутствовала на открытии, заявила, что здесь представлен цвет российской сериальной индустрии, от проектов онлайн-платформ до больших телевизионных работ.

В конкурсе фестиваля было представлено 20 проектов, среди претендентов на победу были «Киберпапа» с Александром Робаком и Юлией Пересильд, семейная лента с Юрием Стояновым «Мамонты» и другие.