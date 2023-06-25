Певица Наталья Подольская заговорила о третьем ребенке от Владимира Преснякова

Наталья Подольская и Владимир Пресняков настроены на третьего ребенка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известная 41-летняя певица Наталья Подольская наслаждается счастливым браком с российским музыкантом Владимиром Пресняковым. Исполнительница уже подарила Преснякову-младшему двоих сыновей, но теперь она хочет родить от 55-летнего возлюбленного дочку.

"Я сама бы не против подарить им (сыновья Артемий и Иван) сестричку. Хочу, чтобы у нас с Вовой родилась дочка!", - поделилась своей мечтой Подольская в интервью изданию Prozvezd.

Подольская также рассказала, что ей очень повезло встретиться с Пресняковым. Пара начала романтические отношения в 2005 году, а в 2010-м их узаконила. "Наши чувства с годами становятся только крепче", - отметила Наталья.

Главным в отношениях Подольской и Преснякова остается любовь. Если ее избранник не абьюзер, а добрый и светлый человек, то настроение у женщины всегда хорошее, говорит певица.

Находится ли сейчас Подольская в положении, - неизвестно. Накануне сайт KP.RU рассказал, что набравшую вес певицу заметили на отдыхе в Испании.