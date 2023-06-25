Бьюти-эксперт Наумов посоветовал выбросить крем, у которого появился посторонний запах
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Чтобы косметика и средства ухода приносили пользу, нужно следить не только за их составом, но и сроком годности. Из-за просроченного крема могут возникнуть серьезные проблемы с кожей.
Бьюти-эксперт Сергей Наумов рекомендует время от времени устраивать ревизии и избавляться от средств, у которых закончился срок годности.
Часто крем может испортится еще до оказания срока годности и на это укажет странный запах.
- Если к привычной отдушке добавились новые нотки, то лучше сразу отправить косметику в мусорку, - советует эксперт.
Еще один признак, который подскажет, что баночке не место на туалетном столике – текстура.
Если жидкие текстуры начинают расслаиваться, то скорее всего, нарушены условия хранения.
Сигналом о том, что помада испортилась, станут капельки, словно испарина. Такое средство тоже не стоит использовать, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».